Леонид Вайсфельд: «Считал «Локомотив» и СКА фаворитами Кубка Гагарина. Победа «Металлурга» будет небольшим удивлением – команду собрали за год»

Теги Металлург Мг Локомотив СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мнением о финалистах Кубка Гагарина.

Первая игра решающей серии завершилась победой «Металлурга» со счетом 2:1. Второй матч состоится 20 апреля в Магнитогорске.

– После поражения в первом матче вы все еще видите «Локомотив» фаворитом в серии?

– Да. Другой вопрос, что в этой паре все максимально близко и ровно.

Я ведь никогда не говорил, что «Локомотив» обязательно выиграет. Я перед началом плей-офф сказал, что фавориты на победу в Кубке Гагарина – «Локомотив» и СКА. Петербург достаточно быстро отвалился, а Ярославль вот играет в финале.

Но победа «Металлурга» не станет сенсацией. Будет небольшое удивление, что команда, которую собрали за один год, все-таки победила. Но только от этого, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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2 комментария
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Чемпион мира по переобуванию))
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Какой СКА фаворит, у них движение вниз в этом году в 1/4 финала отлетели в следующем в первом туре закончат.
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