Леонид Вайсфельд: «Считал «Локомотив» и СКА фаворитами Кубка Гагарина. Победа «Металлурга» будет небольшим удивлением – команду собрали за год»

Леонид Вайсфельд поделился мнением о финалистах Кубка Гагарина.

Первая игра решающей серии завершилась победой «Металлурга» со счетом 2:1. Второй матч состоится 20 апреля в Магнитогорске.

– После поражения в первом матче вы все еще видите «Локомотив» фаворитом в серии?

– Да. Другой вопрос, что в этой паре все максимально близко и ровно.

Я ведь никогда не говорил, что «Локомотив» обязательно выиграет. Я перед началом плей-офф сказал, что фавориты на победу в Кубке Гагарина – «Локомотив» и СКА. Петербург достаточно быстро отвалился, а Ярославль вот играет в финале.

Но победа «Металлурга» не станет сенсацией. Будет небольшое удивление, что команда, которую собрали за один год, все-таки победила. Но только от этого, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.