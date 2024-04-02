Главный арбитр КХЛ о подножке Серебрякова: «Когда люди кричат: «Волки, волки!», надо понимать – есть правила. Как только в России каждый будет заниматься своим делом – будет качественный прогресс»

Теги СКА Автомобилист судьи Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Алексей Анисимов судья Никита Серебряков Хоккей

Главный арбитр КХЛ отреагировал на удаление Никиты Серебрякова за подножку.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.

После этого матча председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

– Где-то 18 дней назад мы сделали рассылку в клубы, где в том числе по этому правилу мы спросили у команд: «Как вы считаете, как по нему поступать?». Оставить как есть или поменять.

И буквально три-четыре дня назад голосование по этому правилу закончилось. Я подниму обязательно, как клубы по нему проголосовали.

То есть к вопросу когда люди кричат: «Волки, волки!», надо понимать: а) есть правила; б) если хотим его поменять, никто не против его поменять, давайте поменяем.

И, может, мне самому по-игроцки оно не нравится, но оно есть – вот и все.

– (вопрос от Леонида Вайсфельда) А вы там написали, чтобы президенты [клубов] тоже читали?

– Каждый занимается своим делом.

Как только мы в нашей стране будем заниматься каждый своим делом – у нас будет качественный прогресс по всем фронтам.

Каждый должен заниматься своим делом в этой стране, – сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в программе «Судейская».

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13 комментариев
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Походу начинается война КХЛ со СКА,где мы,явно, на стороне лиги)
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"Как только мы в нашей стране будем заниматься каждый своим делом – у нас будет качественный прогресс по всем фронтам"

Ротенберги этого пока не усвоили.
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Ответ Иван Буренков
Походу начинается война КХЛ со СКА,где мы,явно, на стороне лиги)
Депортация в ВХЛ будет лучшей ответкой от КХЛ)
+29
-2
+27
Эти слова, да … в уши
+9
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На что этот иноагент намекает?
Каждый своим делом.
А как же таксист-плотник-историк, который не по профилю 20 лет вынужден рабом на галерах?
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Если бы у нас все занимались своим делом, то лучший тренер КХЛ вместе с папой и его лучшим другом изучали бы ландшафты заполярного Урала
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Ответ Unknown Noname
"Как только мы в нашей стране будем заниматься каждый своим делом – у нас будет качественный прогресс по всем фронтам" Ротенберги этого пока не усвоили.
Ротенберги про такое и не слышали.
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я на самом деле не главный арбитр кхл, это так - для души. а так то я таксист.
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Похоже скоро Анисин сложит полномочия 😌
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Правила в некоторых странах не для всех.
Странно что Главный арбитр дожил до таких лет и не знает этого.
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лесозаготовками заниматься им надо
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Ответ Iv110
Эти слова, да … в уши
Мечты.
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