Главный арбитр КХЛ о подножке Серебрякова: «Когда люди кричат: «Волки, волки!», надо понимать – есть правила. Как только в России каждый будет заниматься своим делом – будет качественный прогресс»

Главный арбитр КХЛ отреагировал на удаление Никиты Серебрякова за подножку.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.

После этого матча председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

– Где-то 18 дней назад мы сделали рассылку в клубы, где в том числе по этому правилу мы спросили у команд: «Как вы считаете, как по нему поступать?». Оставить как есть или поменять.

И буквально три-четыре дня назад голосование по этому правилу закончилось. Я подниму обязательно, как клубы по нему проголосовали.

То есть к вопросу когда люди кричат: «Волки, волки!», надо понимать: а) есть правила; б) если хотим его поменять, никто не против его поменять, давайте поменяем.

И, может, мне самому по-игроцки оно не нравится, но оно есть – вот и все.

– (вопрос от Леонида Вайсфельда) А вы там написали, чтобы президенты [клубов] тоже читали?

– Каждый занимается своим делом.

Как только мы в нашей стране будем заниматься каждый своим делом – у нас будет качественный прогресс по всем фронтам.

Каждый должен заниматься своим делом в этой стране, – сказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в программе «Судейская».