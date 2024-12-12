Вайсфельд о СКА: «Один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Основная проблема, что у них большая ротация каждый год. Нужно стабилизировать состав, с вратарями определиться»
– Пятое место одного из главных фаворитов первенства СКА из Санкт-Петербурга, учитывая те серьезные приобретения, которые сделал Роман Ротенберг в это межсезонье, вас не удивляет?
– Вот в этом и основная проблема питерского клуба, что у них каждый год очень большая ротация. И потом у них вратарская проблема тоже существует. Я не хочу сказать, что у них плохие вратари – нет. В СКА очень талантливые ребята.
Другой вопрос, что тренерам надо определиться с первым номером. Потому что у них непонятно, кто основной вратарь.
– То есть, из не самой высокой позиции СКА в таблице громкой сенсации делать не стоит, ведь нет такой уж и большой разницы с какого места выходить в плей-офф?
– Да, я никаких особых проблем не вижу. Просто армейцам с Невы нужно состав стабилизировать и с вратарями определиться. А так СКА – один из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
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