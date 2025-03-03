Орлов из «Каролины» о теннисе: «Любимый игрок – Надаль, он уже закончил. Есть русские, успешно выступающие на высоком уровне – это всегда хорошо»
– Давно играете в теннис?
– Давно начал, потом прекращал, а тут появилась возможность с тренером позаниматься, вспомнить. Не хотелось идти в зал, этого и в сезоне, и летом хватает.
Теннис – новые эмоции. В теннисе очень важна работа ног, подход к мячу. Играть непросто, особенно если редко играешь. Мышцы быстро забывают технику.
– За большим теннисом следите?
– Раньше больше следил. Сейчас не до этого. Но если по телевизору будут показывать финал Большого шлема, конечно, посмотрю.
Мой любимый теннисист – Рафаэль Надаль, он уже закончил. Знаю, что есть русские ребята, которые хорошо играют. Всегда хорошо, когда русские успешно выступают на высоком уровне, – сказал Дмитрий Орлов.
Орлов о приближении Овечкина к Гретцки: «Александр будет в нетерпении, как-то волноваться. Главное – пересилить это, как он всегда и делал. У него все получится»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий