Орлов из «Каролины» о теннисе: «Любимый игрок – Надаль, он уже закончил. Есть русские, успешно выступающие на высоком уровне – это всегда хорошо»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов назвал своего любимого теннисиста.

– Давно играете в теннис?

– Давно начал, потом прекращал, а тут появилась возможность с тренером позаниматься, вспомнить. Не хотелось идти в зал, этого и в сезоне, и летом хватает.

Теннис – новые эмоции. В теннисе очень важна работа ног, подход к мячу. Играть непросто, особенно если редко играешь. Мышцы быстро забывают технику.

– За большим теннисом следите?

– Раньше больше следил. Сейчас не до этого. Но если по телевизору будут показывать финал Большого шлема, конечно, посмотрю.

Мой любимый теннисист – Рафаэль Надаль , он уже закончил. Знаю, что есть русские ребята, которые хорошо играют. Всегда хорошо, когда русские успешно выступают на высоком уровне, – сказал Дмитрий Орлов .

Орлов о приближении Овечкина к Гретцки: «Александр будет в нетерпении, как-то волноваться. Главное – пересилить это, как он всегда и делал. У него все получится»