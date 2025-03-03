Орлов об обмене Нечаса: «У всех был шок. «Каролина» прилетела на матч, пошли новости и звонки от агентов. Это тяжело, вспомнил свой обмен из «Вашингтона» в «Бостон»

Дмитрий Орлов прокомментировал обмен Мартина Нечаса в «Колорадо».

В рамках сделки, состоявшейся в конце января, в «Каролину » перешли форварды Микко Рантанен и Тэйлор Холл. Мартин Нечас и Джек Друри стали игроками «Эвеланш».

– Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски никогда не играл в хоккей и вообще был ученым до работы в хоккейном клубе. Есть ли что-то особенное в его управлении клубом?

– Мы не слишком много общаемся, чтобы я мог дать оценку. У нас был телефонный разговор летом после его назначения. Он интересовался моим мнением, что нравится, что нет.

Как понимаю, он звонил всем игрокам, чтобы понимать, что может улучшить в команде. Сейчас провел большой трейд, мы взяли большого игрока Рантанена и отдали двух хороших ребят. Посмотрим, что из этого выйдет.

Сейчас много слухов: останется он в команде или, если он не будет подписывать контракт, его обменяют. Большая работа предстоит менеджменту. Надеюсь, мы не потеряем ничего.

– Обмен Нечаса на Рантанена называют самым громким за последние десять лет. Как команда отреагировала на эти изменения?

– У всех было шоковое состояние. Мы прилетели на матч с «Айлендерс», пошли ужинать, и тут пошли новости, звонки от агентов. Сначала никто не понимал, кого обменяли, какая компенсация.

Когда уже все стало известно, мы встретились с ребятами, пожелали им удачи, для них это было шоком. Я вспомнил свой обмен из «Вашингтона» в «Бостон», это тяжело, нужно сразу собирать вещи, улетать, – сказал защитник «Каролины » Дмитрий Орлов .

Орлов о приближении Овечкина к Гретцки: «Александр будет в нетерпении, как-то волноваться. Главное – пересилить это, как он всегда и делал. У него все получится»