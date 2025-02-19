Агент Овечкина о реакции Александра на уход Кузнецова и Орлова из «Вашингтона»: «Переживал, но это часть бизнеса. Ты не можешь все время играть со своими друзьями»

Агент Александра Овечкина рассказал о его реакции на уход россиян из «Кэпиталс».

– Переживал ли Александр, когда россияне уходили из «Вашингтона»? Сначала Орлов, потом Кузнецов.

– Конечно. Они дружили и дружат, продолжают общаться. Поэтому это всегда печально, но это часть бизнеса, к сожалению.

Ты не можешь все время играть со своими друзьями в команде (смеется). Составы меняются, ничего не поделаешь, – рассказал агент Глеб Чистяков.