Агент Овечкина о реакции Александра на уход Кузнецова и Орлова из «Вашингтона»: «Переживал, но это часть бизнеса. Ты не можешь все время играть со своими друзьями»
Агент Александра Овечкина рассказал о его реакции на уход россиян из «Кэпиталс».
– Переживал ли Александр, когда россияне уходили из «Вашингтона»? Сначала Орлов, потом Кузнецов.
– Конечно. Они дружили и дружат, продолжают общаться. Поэтому это всегда печально, но это часть бизнеса, к сожалению.
Ты не можешь все время играть со своими друзьями в команде (смеется). Составы меняются, ничего не поделаешь, – рассказал агент Глеб Чистяков.
Опубликовано: Илья Учватов
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