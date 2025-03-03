«Вашингтон» продлил контракт с Линдгреном на 3 года. Зарплата вратаря – 3 млн долларов за сезон

«Вашингтон» продлил контракт с Чарли Линдгреном на 3 года.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) 31-летнего вратаря составит 3 миллиона долларов. В нынешнем сезоне Линдгрен провел 27 матчей за «Кэпиталс » и одержал 13 побед, отражая в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надежности 2,70. Голкипер мог стать неограниченно свободным агентом 1 июля. «Вашингтон» хочет продлить вратаря Линдгрена с зарплатой от 3,5 до 4 млн долларов в год