Овечкин с семьей и Орлов отдыхают на яхте в Майами во время паузы в НХЛ

Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отдыхают на яхте в Майами.

Супруга капитана «Вашингтона » Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях видео совместного отдыха на яхте.

К семье Овечкина на отдыхе также присоединился защитник «Каролины» Дмитрий Орлов , ранее выступавший за «Кэпиталс».

Регулярный чемпионат НХЛ возобновится 22 февраля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Питтсбургом». «Каролина » отправится на выезд к «Торонто» 23 февраля.