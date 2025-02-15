Овечкин с семьей и Орлов отдыхают на яхте в Майами во время паузы в НХЛ
Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отдыхают на яхте в Майами.
Супруга капитана «Вашингтона» Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях видео совместного отдыха на яхте.
К семье Овечкина на отдыхе также присоединился защитник «Каролины» Дмитрий Орлов, ранее выступавший за «Кэпиталс».
Регулярный чемпионат НХЛ возобновится 22 февраля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Питтсбургом». «Каролина» отправится на выезд к «Торонто» 23 февраля.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Арсен Версен»
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