Шевченко о Кузнецове: «Слышал разные версии – он в загуле, поссорился с Ротенбергом, ему неинтересно играть за СКА. Это все немножко не так. У него есть проблемы, с восстановлением никто не торопит»

Алексей Шевченко высказался о ситуации с Евгением Кузнецовым.

«Евгений Кузнецов не сыграл за СКА накануне. Евгений Кузнецов, по сообщению некоторых журналистов, больше не сыграет за питерский клуб.

Со стороны питерского клуба мы слышали Шуми Бабаева, который назвал эту информацию бредом . И мы слышали Романа Ротенберга , плюс в телеграм-канале СКА была опубликована информация , что Кузнецов заболел ОРВИ, а последствия сотрясения оказались серьезнее. Они пишут: «Просим всех журналистов и блогеров с уважением отнестись к здоровью Кузнецова. Мы рассчитываем на него в будущем». А на журналистов и блогеров вы в будущем рассчитываете?

Последствия сотрясения вполне могут быть, нет оснований не доверять, что проблема именно медицинская. Сотрясение мозга – это вам не шуточки, это не операция на ноге, даже не кресты, которые можно залечить за определенный срок. То есть, грубо говоря, ты можешь сломать палец, и две недели у тебя, есть точные сроки реабилитации, если не будет форс-мажора. Для сотрясения мозга никаких сроков нет. Там все может быть серьезно и неизвестно сколько времени займет [восстановление].

Будет ли головокружение? Захочешь ли ты спать? Какое состояние будет? Кто-то говорит, недельку отдохни. Но это все рекомендательный характер. С сотрясением можно выпасть на долгий срок.

Евгений получил сотрясение, почувствовал, что не совсем здоров, еще и заболел ОРВИ, решили дать ему паузу.

Я слышал истории, точнее не так, слышал не истории, а версии различных людей по поводу Кузнецова. Кто-то говорил, что он в загуле, кто-то говорит, что он поссорился с Ротенбергом, кто-то говорит, что ему неинтересно играть за СКА, это все немножко не так.

По моей информации, действительно у Евгения есть проблемы, он хочет полностью восстановиться, и никто его с этим не торопит. Что касается вероятного разрыва со СКА, то тут ведь мы не можем знать ответ до момента, когда примут решение стороны», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» в эфире своей передачи.

Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона