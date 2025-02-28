Бабаев про слухи об уходе Кузнецова из СКА: «Не хочу бред сплетников комментировать. Человек заболел, а его уже хоронят!»

Шуми Бабаев назвал бредом слухи об уходе Евгения Кузнецова из СКА.

Сегодня стало известно, что нападающий был внесен в список травмированных СКА.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего Евгения в петербургском клубе, написав : «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА ».

«Даже не хочу бред сплетников комментировать. Человек заболел, а его уже хоронят!

Евгений выздоровеет, сыграет и сам опровергнет», – сказал агент Шуми Бабаев , представляющий интересы Кузнецова.