Гендиректор ФХР о Кубке мира: «Слежу по прессе, не связывался с коллегами из НХЛ – нет оснований. Если ИИХФ не участвует, то и ФХР не участвует»
Ранее НХЛ объявила о проведении этого турнира в 2028 году. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.
«По поводу Кубка мира я, как и вы, слежу по прессе. Я не связывался с коллегами из НХЛ, потому что для этого нет оснований. Пока я вижу, что НХЛ настроена провести все это без ИИХФ.
По поводу нашей команды вы меня спрашиваете как директора нашей федерации, которая является членом ИИХФ. Если ИИХФ не участвует, то и ФХР не участвует.
А у НХЛ достаточно полномочий для того, чтобы из игроков, у которых есть контракты с клубами лиги, собрать команду и взять тренеров, которые имеют контракты с клубами НХЛ, и никого ни о чем не спрашивать.
Тут особо нечего комментировать», – сказал генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.
Глава профсоюза НХЛ о формате Кубка мира-2028: «Разговор был, но нужно еще поработать над этим. Предстоят переговоры с ИИХФ – в некоторых странах недостаточно игроков НХЛ»
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