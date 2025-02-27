Глава профсоюза НХЛ о формате Кубка мира-2028: «Разговор был, но нужно еще поработать над этим. Предстоят переговоры с ИИХФ – в некоторых странах недостаточно игроков НХЛ»

Глава профсоюза НХЛ Марти Уолш высказался о формате Кубка мира-2028.

Ранее НХЛ объявила о проведении этого турнира в 2028 году. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.

– Как будет проведен и организован Кубок мира в 2028 году? Восемь команд, восемь стран?

– Мы еще не уверены. Был первоначальный разговор, но над этим еще предстоит поработать. Как только будет больше подробностей, мы расскажем об этом.

Как говорил Гэри Беттмэн , принимающие города должны будут подавать заявки на проведение турнира в США и Европе. Нам еще предстоит провести переговоры с ИИХФ , потому что в некоторых странах нет достаточного количества игроков НХЛ, чтобы набрать полный состав.

Каждый, кто попробовал на вкус Турнир четырех наций , может представить, каким будет полноценный Кубок мира. Думаю, что любая федерация, город или кто угодно должен посмотреть на это и сказать: «О, я хочу быть частью этого».

1,6 миллиона человек в Финляндии смотрели игру со Швецией. Думаю, это было второе по просмотрам спортивное событие в истории Финляндии. А теперь подумайте о других странах.

Моя семья смотрит игры в Ирландии. Можно не быть лидером мирового хоккея, но хоккей есть во всем мире, – сказал глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш .

Андрей Коваленко о словах Уолша про желание видеть Россию на Кубке мира: «Профессионалам интересен спорт, а не политика. Важно и то, что без нас формат с 8 сборными не потянуть»