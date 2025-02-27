Глава профсоюза НХЛ о формате Кубка мира-2028: «Разговор был, но нужно еще поработать над этим. Предстоят переговоры с ИИХФ – в некоторых странах недостаточно игроков НХЛ»
Ранее НХЛ объявила о проведении этого турнира в 2028 году. Смогут ли игроки из России участвовать в турнире, будет определено позднее.
– Как будет проведен и организован Кубок мира в 2028 году? Восемь команд, восемь стран?
– Мы еще не уверены. Был первоначальный разговор, но над этим еще предстоит поработать. Как только будет больше подробностей, мы расскажем об этом.
Как говорил Гэри Беттмэн, принимающие города должны будут подавать заявки на проведение турнира в США и Европе. Нам еще предстоит провести переговоры с ИИХФ, потому что в некоторых странах нет достаточного количества игроков НХЛ, чтобы набрать полный состав.
Каждый, кто попробовал на вкус Турнир четырех наций, может представить, каким будет полноценный Кубок мира. Думаю, что любая федерация, город или кто угодно должен посмотреть на это и сказать: «О, я хочу быть частью этого».
1,6 миллиона человек в Финляндии смотрели игру со Швецией. Думаю, это было второе по просмотрам спортивное событие в истории Финляндии. А теперь подумайте о других странах.
Моя семья смотрит игры в Ирландии. Можно не быть лидером мирового хоккея, но хоккей есть во всем мире, – сказал глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш.
Андрей Коваленко о словах Уолша про желание видеть Россию на Кубке мира: «Профессионалам интересен спорт, а не политика. Важно и то, что без нас формат с 8 сборными не потянуть»
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