ФХР обратилась к ИИХФ за уточнением причин отстранения: «Кто и как оценивал риски безопасности? Давайте обсудим – большие они или маленькие, сколько они стоят»

Федерации хоккея России написала письмо в ИИХФ насчет отстранения сборных.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал допустить россиян и белорусов до квалификации на Олимпиаду-2026. В начале февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных.

«Пока никаких изменений в отношениях с ИИХФ нет. По поводу флага и гимна [на Олимпиаде] вообще не им решать. По поводу допуска у нас есть свежее формальное решение о продлении недопуска.

Мы на эту тему написали им официальное письмо и сказали: «Ребята, вы ссылаетесь на некоторые проблемы с безопасностью. Пожалуйста, предъявите, какие проблемы вас беспокоят, кто и каким образом оценивал эти риски? Какие риски нашего участия в большом чемпионате мира, в молодежном и женском?

Посмотрим, какой будет ответ, и дальше подумаем, что делать. С юридической точки зрения это выглядит крайне несостоятельно. Если вы хотите наложить санкции – наложите. Мы их будем оспаривать. По каким-то причинам они этого не делают, а говорят о каких-то рисках безопасности.

Так давайте обсудим эти риски – большие они или маленькие, сколько они стоят. Давайте обсудим и, может быть, найдем какое-то решение. Такие у нас сейчас отношения», – заявил генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов .

МОК призывает федерации зимних видов допустить россиян и белорусов до квалификации к Олимпиаде-2026 (SVT)