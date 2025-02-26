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Алексей Морозов: «КХЛ выплатила школам порядка 200 млн рублей за счет целевых отчислений за 2024 год»

Алексей Морозов сообщил, что КХЛ выплатила школам порядка 200 млн рублей.

«За счет целевых отчислений за 2024 год лига выплатила спортивным школам порядка 200 млн рублей. Все понимают, насколько наш вид спорта дорогой, и школы это поддерживают.

Кроме того, часть целевых отчислений лига направляет федерации хоккея на поддержку детско-юношеского спорта», – сказал глава Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

КХЛ получила 1,3 млрд рублей отчислений от букмекеров за 2024 год – в 3 раза больше, чем за 2023-й

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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ТАСС
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