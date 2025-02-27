«У ряда федераций 40-50% бюджета просто исчезнет в середине сезона». Гендиректор ФХР Курбатов – о создании Российского спортивного фонда

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов предложил доработать законопроект о создании Российского спортивного фонда (РСФ).

Согласно законопроекту , РСФ аккумулирует целевые отчисления от букмекеров, полученные в результате ставок на спортивные мероприятия, организуемые зарубежными и международными спортивными федерациями (около 85% от общего объема). Наблюдательный совет возглавит министр спорта России Михаил Дегтярев.

Федерации и лиги продолжат получать целевые отчисления напрямую от букмекеров только от ставок на внутрироссийские соревнования, организаторами которых они являются.

«Мы как федерация активно общаемся с коллегами из других видов спорта и абсолютно четко понимаем причины, по которым был инициирован законопроект о фонде. Мы горячо поддерживаем идею распределения денег в соответствии с какими-то критериями, а не просто по факту участия или неучастия.

Сегодня благодаря отчислениям букмекеров собирается достаточно большая сумма, которая сравнима с бюджетами, выделяемыми государством на спорт. Естественно, что государство как регулятор хочет четко понимать, на что идут эти деньги и каков эффект от их использования.

Я бы хотел сказать только об одном моменте, о котором ранее говорил Шамиль Анвярович [Тарпищев]— в текущей ситуации для многих ведущих и известных федераций процент отчислений от международных соревнований составляет существенную часть бюджета. И если завтра принимается решение о создании фонда, которое само по себе хорошее и правильное, но есть момент, о котором не говорили все, кроме Тарпищева.

У ряда федераций 40-50% бюджета просто исчезает в середине сезона с учетом подписанной программы развития на четыре года.

Умные, грамотные и талантливые люди писали этот законопроект, я там под каждым словом готов подписаться. Но там идет посыл о том, что деньги где-то есть. А они не то, что лежат закопанные в землю. Они сегодня поступают в федерации футбола, хоккея, тенниса и пинг-понга. У нас под эти деньги на год-полтора вперед запланированы мероприятия, включая детские соревнования, соревнования сборных и для инвалидов. Там все распланировано, просто об этом разговора не было.

Мы очень благодарны Шамилю Анвяровичу, очень мудрому человеку, который зрит в корень. Надеюсь, что на следующей встрече мы сможем обсудить все это гораздо подробнее», – заявил Курбатов.

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