Александр Кожевников: «Радует, что начинают воскресать из американcкого небытия эксперты, которые шифровались от России все 3 года СВО. Ветер подул в другую сторону»

Александр Кожевников рад возвращению экспертов из «американского небытия».

– Турнир четырех наций в Монреале и Бостоне – главное событие недели?

– Кто вам сказал? Не понимаю всех этих восторгов вокруг турнира. Наших хоккеистов исключительно по политическим причинам на этот кубок не пригласили. Так какой смысл его смотреть и тем более обсуждать. Давайте сами себя уважать!

Меня больше порадовало, что начинают воскресать из американcкого небытия эксперты, которые шифровались от России все три года СВО. Читаю интервью Каспарайтиса , начал рваться в сборную Задоров , подозреваю, вот-вот объявится Брызгалов . Ну и так далее по списку.

Это для меня показатель. Ветер подул в другую сторону. Дай Бог, не за горами наша победа – и наше возвращение в мировой спорт, – сказал двукратный олимпийский чемпион.