Александр Кожевников: «Радует, что начинают воскресать из американcкого небытия эксперты, которые шифровались от России все 3 года СВО. Ветер подул в другую сторону»
Александр Кожевников рад возвращению экспертов из «американского небытия».
– Турнир четырех наций в Монреале и Бостоне – главное событие недели?
– Кто вам сказал? Не понимаю всех этих восторгов вокруг турнира. Наших хоккеистов исключительно по политическим причинам на этот кубок не пригласили. Так какой смысл его смотреть и тем более обсуждать. Давайте сами себя уважать!
Меня больше порадовало, что начинают воскресать из американcкого небытия эксперты, которые шифровались от России все три года СВО. Читаю интервью Каспарайтиса, начал рваться в сборную Задоров, подозреваю, вот-вот объявится Брызгалов. Ну и так далее по списку.
Это для меня показатель. Ветер подул в другую сторону. Дай Бог, не за горами наша победа – и наше возвращение в мировой спорт, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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