Каспарайтис об Овечкине: «Он не думает о рекордах, просто играет в хоккей, спокойно забьет нужные голы. У него уникальные данные, Линдрос не казался мне таким огромным, как он – машина»

Дарюс Каспарайтис высказался об Александре Овечкине и рекорде Уэйна Гретцки.

«Мы несколько раз тренировались с Сашей в зале и на льду. Он в хорошем настроении. Он не думает ни о каких рекордах, он просто играет в хоккей. Кажется, он совсем не ощущает давления из-за необходимости побить рекорд Гретцки, он просто играет так, как играл всю жизнь.

Ему уже скоро 40, он опытный парень. Он знает, как работать и как отдыхать. Это уже не тот Овечкин, что 20 лет назад. Он спокойно забьет нужные голы и побьет рекорд. В этом нет никаких сомнений.

В тот момент (на Олимпиаде 2006) я увидел молодого, веселого парня с хорошим чувством юмора. Он мгновенно влился в команду. Он был молодым игроком с огромным потенциалом, но, конечно, никто тогда не знал, что он сможет сделать нечто подобное. Голевой рекорд Гретцки казался вечным.

У него уникальные природные данные. Он очень сильный. Я до сих пор не понимаю, как можно его остановить на льду. Он просто машина. Эрик Линдрос не казался мне таким огромным, каким сейчас кажется Овечкин . Монстр», – сказал бывший защитник сборной России.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).