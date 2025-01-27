Задоров о сборной России: «На 100 процентов хочу играть за свою страну, но я не контролирую ситуацию – должны сложиться миллион факторов. Неизвестно, вызовут ли меня»

Никита Задоров заявил о желании выступать за сборную России.

«Я на все 100 процентов хочу играть за свою страну, с удовольствием бы это делал. Но я не контролирую ситуацию. Чтобы это произошло, должны сложиться миллион факторов.

Сначала нас должны восстановить в правах, затем НХЛ должна согласиться отпустить нас [на Олимпиаду], наконец, меня должны вызвать. Неизвестно, сделают ли они это, учитывая мои предыдущие заявления.

Все ждут, что в ближайшем будущем что-то изменится. Поживем – увидим», – сказал защитник «Бостона » в интервью RG.