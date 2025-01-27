Задоров о сборной России: «На 100 процентов хочу играть за свою страну, но я не контролирую ситуацию – должны сложиться миллион факторов. Неизвестно, вызовут ли меня»
Никита Задоров заявил о желании выступать за сборную России.
«Я на все 100 процентов хочу играть за свою страну, с удовольствием бы это делал. Но я не контролирую ситуацию. Чтобы это произошло, должны сложиться миллион факторов.
Сначала нас должны восстановить в правах, затем НХЛ должна согласиться отпустить нас [на Олимпиаду], наконец, меня должны вызвать. Неизвестно, сделают ли они это, учитывая мои предыдущие заявления.
Все ждут, что в ближайшем будущем что-то изменится. Поживем – увидим», – сказал защитник «Бостона» в интервью RG.
Опубликовала: Анна Сунцова
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