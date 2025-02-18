Кравчук о Турнире четырех наций: «Высочайший уровень хоккея! Жаль, что нет сборной России. Для Канады место лучшего раздражителя заняли США – из-за Трампа»

Игорь Кравчук назвал высочайшим уровень хоккея на Турнире четырех наций.

– В России турнир в Монреале и Бостоне не вызывает особого интереса. А в Канаде?

– Посетил три матча турнира в Монреале. Самые лучшие впечатления, высочайший уровень хоккея!

Вряд ли для кого-то это сюрприз. Во-первых, играют лучшие хоккеисты Канады, США, Финляндии и Швеции. Во-вторых, в идеальное время, когда регулярный чемпионат НХЛ набрал ход и у всех пиковая форма.

Естественно, очень жаль, что не приглашена сборная России. Ее вратарская линия могла бы быть лучшей на турнире, грозно выглядит и атака, за исключением, возможно, позиции центрфорвардов. Про защитную линию так говорить тяжело.

Безусловно, участие нашей сборной сделало бы Кубок фантастическим, все-таки российские хоккеисты для соперников – самый лучший раздражитель. А пока для Канады место сборной России заняла команда США (смеется).

– Почему?

– В Канаду после победы в США Трампа пришли и эмоции, и более активная политика. В стране большие экономические проблемы, при этом новый президент США вроде бы готов их решить, приняв очередным штатом.

Канадская пресса, особенно в Квебеке настроена жестко. Переводятся стрелки на Трампа, в газетах резкие заголовки, мелькают слова «идиот» и прочие. Это сказывается и на общественных настроениях – отвлеклись от своих проблем и перешли на Трампа.

Неудивительно, что перед матчем Канада – США был освистан гимн гостей. Я был на трибунах и, честно скажу, такого не припомню, – сказал двукратный олимпийский чемпион.