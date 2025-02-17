Быков о Турнире четырех наций: «Отсутствие России ущемляет интерес болельщиков. Функционеры из НХЛ и Европы подвержены политическому давлению»
Вячеслав Быков хотел бы, чтобы Россия выступила на Турнире четырех наций НХЛ.
Турнир проходит с 12 по 20 февраля. В нем принимают участие четыре сборные – Канада, Финляндия, Швеция и США.
«Отсутствие России на этом турнире ущемляет, так скажем, интерес болельщиков. Конечно, очень жалко, что наши любители хоккея не смогут посмотреть сборную воочию, сравнить потенциал и увидеть конкурентную борьбу среди лучших спортсменов мира.
Я считаю, что от этого страдает сам хоккей, потому что и для игроков других сборных, и для наших всегда интересно сопоставить свои возможности, увидеть новые тенденции для специалистов.
Жаль, что так происходит. Я думаю, что здесь хоккейные функционеры из НХЛ и Европы подвержены политическому давлению», – сказал бывший тренер СКА и сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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