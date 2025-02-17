  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Быков о Турнире четырех наций: «Отсутствие России ущемляет интерес болельщиков. Функционеры из НХЛ и Европы подвержены политическому давлению»
6

Быков о Турнире четырех наций: «Отсутствие России ущемляет интерес болельщиков. Функционеры из НХЛ и Европы подвержены политическому давлению»

Вячеслав Быков хотел бы, чтобы Россия выступила на Турнире четырех наций НХЛ.

Турнир проходит с 12 по 20 февраля. В нем принимают участие четыре сборные – Канада, Финляндия, Швеция и США.

«Отсутствие России на этом турнире ущемляет, так скажем, интерес болельщиков. Конечно, очень жалко, что наши любители хоккея не смогут посмотреть сборную воочию, сравнить потенциал и увидеть конкурентную борьбу среди лучших спортсменов мира.

Я считаю, что от этого страдает сам хоккей, потому что и для игроков других сборных, и для наших всегда интересно сопоставить свои возможности, увидеть новые тенденции для специалистов.

Жаль, что так происходит. Я думаю, что здесь хоккейные функционеры из НХЛ и Европы подвержены политическому давлению», – сказал бывший тренер СКА и сборной России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВячеслав Быков
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoТурнир четырех наций
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о драках в матче США и Канады: «Слова Трампа сидят на подкорке. Но американцы в итоге смогли задавить, тут им под стать разве что сборная России»
25вчера, 17:50
Черкас о том, кто был бы вратарем сборной на Турнире четырех: «Василевский, Бобровский, Шестеркин будут составлять костяк, думаю. Любой может быть основным»
7вчера, 16:37
Плющев о России на турнире с игроками из НХЛ: «Сборная выступила бы достойно. Проблемные позиции – центры и защитники. По вратарям проблем бы не было»
415 февраля, 15:25
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. СКА в гостях у «Северстали», «Спартак» против «Динамо», «Автомобилист» победил «Сибирь», «Металлург» был сильнее «Барыса»
15325 минут назадLive
«Металлург» выиграл 3-й матч подряд. Команда Разина идет 5-й на Востоке
226 минут назад
Овечкин о том, сыграет ли 1500 матчей в НХЛ: «Никогда нельзя загадывать! Вы же видели, у меня была травма»
339 минут назад
Заварухин о 5:0 с «Сибирью»: «Автомобилист» нейтрализовал одну из лучших спецбригад большинства КХЛ. Поздравляю ребят с трудовой победой»
7сегодня, 15:49
Турнир четырех наций. Канада против Финляндии, США сыграют со Швецией
39сегодня, 15:35
Барабанов о том, почему вернулся не в СКА: «Хороший вопрос. Тяжелая тема для меня, не буду комментировать – вышло как вышло»
3сегодня, 15:01
«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ. Клуб из Екатеринбурга – четвертый участник Кубка Гагарина-2025
10сегодня, 14:50
Овечкин о Кузнецове: «Пожелаю ему здоровья, главное – без травм. Кузя всегда знает, что я ему говорю. Он молодец, только вперед»
2сегодня, 14:27
Аймурзин о Ротенберге: «Очень хороший тренер. В моей голове сложился образ, а на Кубке Первого канала ожидания совпали с реальностью. Он много делает для привлечения внимания СМИ»
17сегодня, 14:12
Костюченок о 2:5 с «Трактором»: «Я так понимаю, в плей‑офф «Амур» не попал, но остаток сезона нужно провести достойно. В 3-м периоде могли перевернуть ход встречи»
сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Дедунов набрал 100-е очко в КХЛ. У 34-летнего форварда СКА 57+43 в 625 матчах
9 минут назад
Епанчинцев о 0:5 от «Автомобилиста»: «После 3-го гола у «Сибири» было опустошение, шайба в раздевалку – как снежный ком на голову. Был мужской разговор»
157 минут назад
«Амур» заплатил 10 млн рублей Шевченко за расторжение контракта. У форварда 1+4 в 29 играх (Metaratings)
сегодня, 15:58
Кирилл Сафронов о Кузнецове: «Евгений – лидер СКА, ему надо набрать форму после травмы. Не думаю, что его посадят в запас»
3сегодня, 15:24
Сопин о назначении в «Авангард»: «Это не соответствует действительности. Есть несколько предложений, но я торопиться не буду, отдохну с семьей»
сегодня, 15:10
Дон Черри: «Из Макдэвида не получится хороший тренер, каким бы великим игроком он ни был. Суперзвезды живут в собственном мире»
7сегодня, 13:32
Фетисов о возможной драке США и Канады на ОИ-2026: «Это соревнования другого уровня. Там приходится терпеть, чтобы не получить дисквалификацию. Не думаю, что что-то произойдет»
2сегодня, 12:30
Гру о 5:2: «Трактор» мог забить 5 голов к третьему периоду, но «Амур» не сдавался, у них была жизнь на льду. Выиграли оба выездных матча, несмотря на непростые перелеты»
4сегодня, 12:16
Директор «Лады» о словах Зубова про игроков: «Не согласен с формулировкой «паразитирование», у нас хороший коллектив. Может, есть один-два капризных игрока, но они не вносят сумятицу»
2сегодня, 10:16
Мэттьюс об игре с Канадой: «Одна из лучших атмосфер, все было наэлектризовано с самого начала. Сборная США еще ничего не сделала – мы здесь, чтобы победить на турнире»
1сегодня, 10:01
Рекомендуем