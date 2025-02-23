Ротенберг о Турнире четырех наций: «Спорт вне политики. Смотрел все матчи, делал для себя нарезку. Для тренера важно изучать конкурентов»
В турнире, организованном НХЛ, приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Россия не была приглашена на соревнования.
В финале сборная Канады обыграла США (3:2 ОТ).
«Все играли на высоком уровне, очень сильные команды, сильные составы. Многие клубы НХЛ даже жалуются, что игроки много травм получили. Накал борьбы был очень высокий. Даже участвовали и президенты стран, и США, и Канады.
Я смотрел все матчи и делал для себя нарезку по каким-то деталям, потому что это очень интересно для меня. Спорт вне политики, я смотрел чисто по-хоккейному.
Есть какие-то моменты, которые даже можно брать на вооружение. Это важно для тренера всегда. Всегда смотреть, изучать конкурентов.
Есть какие-то интересные ходы, интересные моменты, которые обязаны все изучать. Я думаю, что это даст возможность нам развиваться, это был интересный турнир», – сказал первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий