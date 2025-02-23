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Ротенберг о Турнире четырех наций: «Спорт вне политики. Смотрел все матчи, делал для себя нарезку. Для тренера важно изучать конкурентов»

Роман Ротенберг рассказал, что смотрел все матчи Турнира четырех наций.

В турнире, организованном НХЛ, приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Россия не была приглашена на соревнования.

В финале сборная Канады обыграла США (3:2 ОТ).

«Все играли на высоком уровне, очень сильные команды, сильные составы. Многие клубы НХЛ даже жалуются, что игроки много травм получили. Накал борьбы был очень высокий. Даже участвовали и президенты стран, и США, и Канады.

Я смотрел все матчи и делал для себя нарезку по каким-то деталям, потому что это очень интересно для меня. Спорт вне политики, я смотрел чисто по-хоккейному.

Есть какие-то моменты, которые даже можно брать на вооружение. Это важно для тренера всегда. Всегда смотреть, изучать конкурентов.

Есть какие-то интересные ходы, интересные моменты, которые обязаны все изучать. Я думаю, что это даст возможность нам развиваться, это был интересный турнир», – сказал первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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