Каспарайтис о Турнире четырех наций: «Матч Канады с США – уровень золотой игры на Олимпиаде, они просто друг друга убивали! Американцы победят в финале, думаю»
В матче группового этапа канадцы уступили американцам со счетом 1:3. Напомним, команды устроили три потасовки за первые девять секунд игрового времени.
Финальная игра пройдет в Бостоне 21 февраля.
– Как вам Турнир четырех наций?
– Очень интересный. Я вот посмотрел матч Канада – Америка. Это уровень золотой игры на Олимпиаде. Они просто друг друга убивали! Три драки в первые 10 секунд. Силовой хоккей, как в плей‑офф Кубка Стэнли.
Может быть, такой накал связан с политикой – с приходом Дональда Трампа и новыми отношениями между Канадой и США, всеми этими заявлениями. Но там идет реальная заруба!
– Кто же победит в финале?
– Я думаю, что американцы. Очень талантливая молодая команда. Все зависит от хода матча, но я бы взял победу сборной США, – сказал бывший защитник сборной России.
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