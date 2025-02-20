Каспарайтис о Турнире четырех наций: «Матч Канады с США – уровень золотой игры на Олимпиаде, они просто друг друга убивали! Американцы победят в финале, думаю»

Дарюс Каспарайтис считает, что США выиграет Турнир четырех наций НХЛ.

В матче группового этапа канадцы уступили американцам со счетом 1:3. Напомним, команды устроили три потасовки за первые девять секунд игрового времени.

Финальная игра пройдет в Бостоне 21 февраля.

– Как вам Турнир четырех наций?

– Очень интересный. Я вот посмотрел матч Канада – Америка. Это уровень золотой игры на Олимпиаде. Они просто друг друга убивали! Три драки в первые 10 секунд. Силовой хоккей, как в плей‑офф Кубка Стэнли.

Может быть, такой накал связан с политикой – с приходом Дональда Трампа и новыми отношениями между Канадой и США, всеми этими заявлениями. Но там идет реальная заруба!

– Кто же победит в финале?

– Я думаю, что американцы. Очень талантливая молодая команда. Все зависит от хода матча, но я бы взял победу сборной США, – сказал бывший защитник сборной России.