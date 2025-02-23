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  • Андрей Коваленко о рейтингах финала Турнира 4 наций: «Трамп оказался промоутером номер один, заговорив о 51-м штате. В 90-х матчи США – Канада не вызывали особого ажиотажа»
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Андрей Коваленко о рейтингах финала Турнира 4 наций: «Трамп оказался промоутером номер один, заговорив о 51-м штате. В 90-х матчи США – Канада не вызывали особого ажиотажа»

Андрей Коваленко прокомментировал высокие рейтинги финала Турнира 4 наций.

В решающем матче Канада победила США в овертайме со счетом 3:2.

– Удивлены рекордным телерейтингам финала Турнира четырех наций, который собрал в Северной Америке 16 миллионов зрителей?

– С одной стороны, это сюрприз. Играл на аналогичных турнирах, тогда они назывались Кубка мира, в 1991-м, 1996-м и 2004-м. Матчи США – Канада в те годы не вызывали особого ажиотажа. Для этих команд тогда были главными сражения со сборными СССР, а потом России.

С другой стороны, у нынешнего турнира была идеальная раскрутка. На льду ее моторами стали братья Ткачуки, которые устроили драки на первых секундах матча США – Канада.

А если переходить на политику, то промоутером номер один оказался президент США Трамп, который заговорил о 51-м штате, которым может стать Канада. После этого рейтинги были обречены на взлет.

– Для вас такая напряженность между США и Канадой стала откровением?

– В свое время в НХЛ играл и за канадские, и за американские клубы. Более того, с одним – «Квебеком»/«Колорадо» – переезжал из одной страны в другую. Тогда никакого антагонизма не замечал. Но тогда Канада в экономическом плане чувствовала себя уверенно.

– Победа Канады в финале – это еще и победа в политике?

– Для Канады – да. Для США, где хоккей – не вид спорта номер один, это, в общем-то, проходное событие, – сказал бывший игрок клубов НХЛ Андрей Коваленко.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАндрей Коваленко
logoСборная США по хоккею
Политика
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
Квебек
logoНХЛ
logoТурнир четырех наций
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoДональд Трамп
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