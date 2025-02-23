Андрей Коваленко о шансах на возвращение России: «Лед тронулся – во многом благодаря нашему уверенному курсу и ходу СВО. Другой фактор – Трамп. Матч Россия – США может пробить «железный занавес»
– После турнира четырех наций в Северной Америке заговорили о возвращении сборной России. Насколько серьезны такие разговоры?
– Я считаю, что лед тронулся. Во многом благодаря нашему уверенному курсу и ходу СВО. Другой фактор – новый президент США [Дональд Трамп], который за считанные дни смог изменить ситуацию в мире.
Впереди Олимпиада-2026. Несмотря на то, что в ИИХФ многим заправляют русофобы из европейских стран, есть шанс поехать на этот турнир.
– Как оцениваете этот шанс?
– Пошли разговоры о проведении матча Россия – США. Я считаю, эта игра может стать решающей – и пробить «железный занавес».
Надо сделать все возможное, чтобы его провести. Но правильно кто-то сказал в прессе, что это должна быть встреча на взаимовыгодных условиях. Если под американцев только подстраиваешься, они тебя сминают, это бизнес. Кстати, ему в эти дни учится и Канада, – сказал олимпийский чемпион.
Роман Ротенберг: «Россия готова сыграть и с США, и с Канадой. Например, провести матч в ОАЭ. Ключевая деталь – экономика проекта, нужно, чтобы все были в плюсе»
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