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  • Роман Ротенберг: «Россия готова сыграть и с США, и с Канадой. Например, провести матч в ОАЭ. Ключевая деталь – экономика проекта, нужно, чтобы все были в плюсе»
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Роман Ротенберг: «Россия готова сыграть и с США, и с Канадой. Например, провести матч в ОАЭ. Ключевая деталь – экономика проекта, нужно, чтобы все были в плюсе»

Роман Ротенберг заявил, что сборная России по хоккею готова играть с Канадой и США.

– На фоне переговоров и позитивных новостей Госдума РФ поддерживает инициативу проведения товарищеского матча между сборными России и США. Например, на нейтральной территории. Как вы бы отнеслись к такой игре?

– Мы говорили, что мы всегда готовы играть. Готовы играть и на нейтральной территории, если это возможно. В любом случае это надо обсуждать с Федерацией хоккея России и Федерацией хоккея США. Думаю, сторона ФХР свяжется с коллегами из США – дальше будем понимать, насколько это возможно. Федерация хоккея США входит в ИИХФ, нужно уточнить все юридические детали. Но в целом важно поддержать и сделать так, чтобы наша сборная играла.

– Тем интереснее выглядит высказывание Владислава Третьяка о том, что в ближайшие годы сборная России сыграет и с США, и с Канадой.

– Когда была встреча с представителями ОАЭ на Кубке Первого канала, мы уже тогда обсуждали такую возможность. Например, провести игру в Дубае или Абу-Даби, мы готовы сыграть и с США, и с Канадой. Этот вопрос нужно приземлять, обсуждать юридически. Необходимо связаться с Федерацией хоккея США. Ключевая деталь – экономика проекта. Это должно быть выгодно для всех сторон, нужна экономическая модель, чтобы все были в плюсе. Но в целом такой матч для развития хоккея был бы правильным.

– Проведение игры в ОАЭ звучит интересно.

– Мы уже это все обсуждали, проговаривали с коллегами из ОАЭ. Вы знаете, что в Абу-Даби есть арена «Etihad», где проводятся бои UFC. Есть разные варианты по проведению. Но нужны детали между федерациями, чтобы Федерация хоккея США приняла такое решение. Возможно, дополнительно потребуется получить разрешение от ИИХФ. Коллегам из федераций необходимо пообщаться, обсудить все вопросы, чтобы это не было голословно.

НХЛ сама организовала турнир и поставила свой регулярный чемпионат на паузу. Ради матча сборных России и США придется брать подобную паузу. Нужно, чтобы играли лучшие с лучшими. Мы делаем все возможное, чтобы сборная России смогла сыграть на Кубке мира-2028.

Нам очень важно играть на международном уровне. Шаг за шагом будем к этому стремиться. Будем поддерживать любую инициативу, благодаря которой мы сможем сыграть с США, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

💥 Канада – победитель Турнира 4 наций! Как и 15 лет назад, обыграла США в овертайме

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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