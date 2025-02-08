Крикунов о России на ОИ-2026: «Если Трамп и НХЛ объединят усилия, наши хоккеисты могут спокойно поехать на Олимпиаду. Трамп – адекватный человек, это же не Байден»

Владимир Крикунов высказался на тему допуска России к ЧМ-2026.

«Нас же отстранили от чемпионата мира не по спортивному принципу, это все политика. Пока в ИИХФ упираются, но этот же вопрос не международная федерация решает. Если мировые лидеры скажут, то завтра мы поедем на чемпионат мира.

На допуск нашей сборной на Олимпийские игры может повлиять позиция руководства Национальной хоккейной лиги. И вы же видите, что президент США Дональд Трамп нормально относится к нашим хоккеистам и хвалит Александра Овечкина и Сергея Бобровского. Многое будет зависеть, конечно же, от американцев: как только они скажут, то остальные сразу ответят – хорошо, пусть едут.



Если руководство НХЛ захочет нашего участия и найдет выходы на Трампа, то все может решиться положительно. Он же адекватный человек, это же не Джо Байден, который уже через минуту забывает, что он только что сказал. Если Трамп и НХЛ каким образом объединят усилия, то наши хоккеисты могут спокойно поехать на Олимпиаду», – сказал экс-тренер сборной России.