Васильев о допуске России: «После встречи с Путиным Трамп даст отмашку вассалам, они будут исполнять его приказания – снимется много вопросов о возвращении»
Ранее совет ИИХФ решил продлить действующее ограничение на участие российских сборных в международных соревнованиях.
«Тенденция оттепели к российскому спорту в международном смысле с приходом Трампа начинает прослеживаться. В целом в последнее время уже не одна международная федерация приняла решение к возврату наших спортсменов.
Еще нельзя говорить, что это все несет массовый характер, но тенденции прослеживаются. Это уже что-то!
Поэтому надеемся, что после встречи Дональда Трампа с Владимиром Владимировичем Путиным снимется много вопросов о возвращении российского спорта.
И Трамп даст отмашку своим вассалам, которые уже будут исполнять его приказания», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
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