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Алиу о словах Суббана про Трампа: «Ты никогда не был искренним. Вместо того чтобы использовать свою платформу, ты делал все ради пиара, чтобы добиться признания и популярности»

Аким Алиу отреагировал на пост Пи Кей Суббана о Дональде Трампе.

Президент Соединенных Штатов написал в соцсети, что позвонит американской сборной перед финалом: «Подбодрю нашу великую команду перед победой над Канадой, которая совсем скоро станет нашим 51-м штатом, возможно». 

Бывший защитник сборной Канады и олимпийский чемпион Пи Кей Суббан отреагировал на заявление Трампа: «Поезд Трампа (сторонники нынешнего президента США говорят, что они «в поезде Трампа» – Спортс’‘) может прибыть совсем скоро. Оставайтесь с нами!»

Один из лидеров альянса хоккейного разнообразия, экс-игрок клубов АХЛ Аким Алиу высказал свою реакцию на позицию Суббана о заявлениях Дональда Трампа

«Я наблюдал за тобой издалека и никогда не говорил ничего по двум главным причинам. Первая – это уважение, которое я испытываю к твоим братьям и родителям, а вторая – я всегда старался минимизировать внутренние конфликты между цветными.

Но это я не мог оставить без внимания. Я знаю тебя с тех пор, как мне было десять, и играл с тобой, так что могу сказать, что знаю тебя лучше, чем многие.

Ты был потрясающим игроком – и вместо того чтобы использовать свою платформу, ты делал все, чтобы добиться признания и популярности.

В тебе не было ничего искреннего, все было ради сделок и ради пиара», – написал Алиу.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Акима Алиу
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