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Суббан о заявлениях Трампа про Канаду перед финалом Турнира четырех наций: «Поезд Трампа может скоро прибыть. Оставайтесь с нами! Говорят, этот матч важнее прошлого финала Кубка Стэнли»

Пи Кей Суббан не исключает, что в матче между США и Канадой снова будут драки.

Американская сборная сыграет с канадцами в финале Турнира четырех наций НХЛ 21 февраля. Игра начнется в 4:00 по московскому времени.

Ранее США обыграли Канаду (3:1) на групповом этапе. В той игре хоккеисты трижды подрались за первые девять секунд, а канадские болельщики в присутствии премьер-министра Джастина Трюдо освистали гимн США перед матчем.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в соцсети, что позвонит американской сборной перед финалом: «Подбодрю нашу великую команду перед победой над Канадой, которая совсем скоро станет нашим 51-м штатом, возможно»

Бывший защитник сборной Канады и олимпийский чемпион Пи Кей Суббан отреагировал на заявление Трампа. 

«Поезд Трампа (сторонники нынешнего президента США говорят, что они «в поезде Трампа» – Спортс’‘) может прибыть совсем скоро. Оставайтесь с нами!» – написал Суббан. 

Кроме того, он заявил, что не удивится, если в финале игроки снова устроят потасовки. 

«Какой фанат не хочет увидеть, как игроки сегодня сбросят перчатки? Учитывая, что происходило в прошлом матче, не удивлюсь, если драка вспыхнет с первой минуты», – сказал Пи Кей Суббан

Также он высказался о значимости финального матча для многих болельщиков. 

«Говорят, что этот матч важнее, чем финал Кубка Стэнли в прошлом году, и любого финала, который мы увидим в этом сезоне... Пристегните ремни», – заявил Суббан. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Пи Кей Суббана
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