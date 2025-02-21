Суббан о заявлениях Трампа про Канаду перед финалом Турнира четырех наций: «Поезд Трампа может скоро прибыть. Оставайтесь с нами! Говорят, этот матч важнее прошлого финала Кубка Стэнли»
Американская сборная сыграет с канадцами в финале Турнира четырех наций НХЛ 21 февраля. Игра начнется в 4:00 по московскому времени.
Ранее США обыграли Канаду (3:1) на групповом этапе. В той игре хоккеисты трижды подрались за первые девять секунд, а канадские болельщики в присутствии премьер-министра Джастина Трюдо освистали гимн США перед матчем.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в соцсети, что позвонит американской сборной перед финалом: «Подбодрю нашу великую команду перед победой над Канадой, которая совсем скоро станет нашим 51-м штатом, возможно».
Бывший защитник сборной Канады и олимпийский чемпион Пи Кей Суббан отреагировал на заявление Трампа.
«Поезд Трампа (сторонники нынешнего президента США говорят, что они «в поезде Трампа» – Спортс’‘) может прибыть совсем скоро. Оставайтесь с нами!» – написал Суббан.
Кроме того, он заявил, что не удивится, если в финале игроки снова устроят потасовки.
«Какой фанат не хочет увидеть, как игроки сегодня сбросят перчатки? Учитывая, что происходило в прошлом матче, не удивлюсь, если драка вспыхнет с первой минуты», – сказал Пи Кей Суббан.
Также он высказался о значимости финального матча для многих болельщиков.
«Говорят, что этот матч важнее, чем финал Кубка Стэнли в прошлом году, и любого финала, который мы увидим в этом сезоне... Пристегните ремни», – заявил Суббан.
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