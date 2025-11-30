Лутфуллин о финансовых трудностях «Салавата»: «Эта история задевает, весь хоккейный мир следит, вся Россия. У клуба большая история, они всегда были в числе претендентов на Кубок Гагарина»

Игнат Лутфуллин высказался о ситуации в «Салавате Юлаеве».

Нападающий СКА Игнат Лутфуллин высказался о ситуации в «Салавате Юлаеве».

Форвард ранее играл в системе клуба из Уфы.

– Ощущаете себя в большей мере воспитанником «Салавата Юлаева» или СКА?

– Не могу сказать, честно, в системе СКА суммарно я уже пробыл больше лет, все основное взросление прошел в Петербурге, становление как хоккеиста.

В Уфе я играл в более детский хоккей, но и это был важный этап моей карьеры, «Салават Юлаев» тоже многое мне дал.

– Получается, теплые чувства остались к «Салавату Юлаеву»? К городу, команде?

– Конечно, когда я приезжал, прошелся по местам, где я жил. Встретился с родными, было круто.

– Грустно, что у команды не самые лучшие времена? Наверняка читали новости о финансовых трудностях у клуба.

– Слышал, разумеется, эта история задевает, весь хоккейный мир следит, вся Россия. «Салават Юлаев» всегда был топ-клубом, у него большая история, история побед.

Они всегда были в числе претендентов на Кубок Гагарина, всегда заходили в плей-офф, а сейчас непростые у них моменты. Но думаю, что они справятся. Хочется в идеале, чтобы у всех команд было все в порядке с финансами, и лига была конкурентной, — сказал Лутфуллин.