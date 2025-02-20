Артюхин о Турнире четырех наций: «Жалко, что России там нет – наша сборная бы его украсила и внесла больше интриги»

Евгений Артюхин высказался о Турнире четырех наций НХЛ.

Сборная США сыграет с командой Канады 21 февраля. Игра начнется в 4:00 по московскому времени.

«Конечно, Турнир четырех наций достаточно интересен. Там уже финны провалились, хотя в последние годы они выигрывали чемпионаты мира.

Эпичным получился первый матч Канады и США, который начался с драк. В целом, это интересный турнир. Всегда любопытно посмотреть на мировых звезд, на то, как они сыгрываются.

Жалко, что нашей сборной там нет. Она бы его украсила и внесла больше интриги», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин.