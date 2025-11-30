Сыновья Овечкина сделали фото с Мэттьюсом: «Опять попросили поработать фотографом 😂. Ну как откажешь детям»
Сыновья Овечкина сделали фото с Мэттьюсом.
Сыновья форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Сергей и Илья сфотографировались с нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом.
«Кэпиталс» провели матч с «Мэйпл Лифс» (4:2) 29 ноября.
«Опять попросили поработать фотографом 😂. Ну как откажешь детям 😂😂», – говорится в телеграм-канале команды Александра Овечкина.
Макдэвид и Драйзайтль сфотографировались с сыновьями Овечкина: «Угадайте, кто фотограф»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости