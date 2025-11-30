Плющев о критике в адрес Панарина: «Среди болельщиков хватает русофобов. Они могут говорить все что угодно, но решать будущее будет Артемий с руководством «Рейнджерс»

Владимир Плющев высказался о критике в адрес Артемия Панарина.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о реакции фанатов «Рейнджерс» на игру Артемия Панарина .

В 27 матчах сезона на счету россиянина 26 (8+18) баллов.

«Вы знаете, я игру Панарина не видел в последнее время. Ну а болельщики, что в Северной Америке, что в России любят победителей и не очень любят, когда игрок не всегда удовлетворяет их потребности.

Эмоции зашкаливают, наверное, у каждого человека бывают взлеты, бывают застои. Не считаю, что у Панарина какие-то проблемы.

В конце концов среди этих болельщиков хватает русофобов, поэтому они могут говорить все что угодно, но решать будущее будет Панарин с руководством «Рейнджерс », – заявил Плющев.