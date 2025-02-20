Трамп о звонке сборной США: «Подбодрю нашу великую команду перед победой над Канадой, которая совсем скоро станет нашим 51-м штатом, возможно»

Дональд Трамп уверен в победе США над Канадой в финале Турнира четырех наций.

Американская сборная сыграет с канадцами 21 февраля. Игра начнется в 4:00 по московскому времени.

«Я позвоню нашей великой американской хоккейной команде, чтобы подбодрить их перед сегодняшней победой над Канадой, которая, благодаря намного более низким налогам и большей безопасности, однажды, возможно, совсем скоро, станет нашим любимым и очень важным 51-м штатом», – написал Трамп в соцсети.

Заявления президента прозвучали после того, как сборная США пригласила его на финальный матч в Бостоне. Однако Трамп отказался, объяснив, что «к сожалению» не сможет присутствовать, так как выступает перед губернаторами-республиканцами в Вашингтоне.

«Но мы все будем смотреть [игру], и если губернатор Трюдо (премьер-министр Канады – Спортс’‘) захочет присоединиться к нам, он будет очень желанным гостем», – добавил Трамп.

Трамп позвонил сборной США и пожелал удачи перед матчем с Канадой в финале Турнира четырех наций НХЛ