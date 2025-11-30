  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев об удалении Петухова: «Не хочу нарываться на штраф, но я пересмотрел эпизод – и возник большой вопрос. А ведь это предрешило исход матча с минским «Динамо»
0

Тамбиев об удалении Петухова: «Не хочу нарываться на штраф, но я пересмотрел эпизод – и возник большой вопрос. А ведь это предрешило исход матча с минским «Динамо»

Леонид Тамбиев высказался после матча с минским «Динамо».

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мыслями после матча с минским «Динамо» (1:4).

– Вернулись Сошников и Грман. Как бы вы оценили их игру?

– Ребята старались… Но не все у них сегодня получалось. Слишком много они пропустили. Но ребята рвались в бой. Мы их с «Амуром» не поставили. А здесь решили еще дать паузу, чтобы они до конца выздоровели. Но повторю, что соперник очень мощный. Ничего тут не сделаешь.

– «Адмирал» в середине таблицы по реализации большинства. Почему не удается улучшить игру?

– Большинство – это мастерство. Тут в игре пятерки все взаимосвязано. Мы столько времени стараемся, подправляем. Сегодня у нас большинство вообще не получилось – и со входом в зону, и игра в зоне в целом. Большинство – это игра исполнителей, тут все должно быть в унисон. Но у нас не все было в унисон.

Честно говоря, меня расстроила наша игра спецбригад. Мы так много уделяем этому внимания. И по такому матчу было важно забить в большинстве в первом периоде, когда у нас было два большинства подряд.

Вообще, когда приезжают такие сильные и топовые команды, очень важно забить первыми, чтобы соперник нас догонял. Нам это тоже не удалось сделать. Да, меня пока не очень устраивает большинство. Но мы работаем, подправляем. Посмотрим, что будет в следующем матче.

– Вы удовлетворены функциональной готовностью команды? Сегодня в третьем периоде после забитого гола «Адмирал» побежал.

– Гол в любом случае дал нам импульс. Настроение поднялось. И лавка зажила, ребята оживились. Но не хватило второго гола. Там были еще пара моментов. Стань счет 2:3, и мы могли внести интригу. Но сегодня у нас не получилась игра. Соперник нам не дал многое сделать.

Я не хочу принижать своих игроков и восхвалять соперника. Я больше смотрю за своими ребятами. Они сражались. Но не пошло. Надо спокойно переспать, пересмотреть игру и разобрать нюансы.

– Что скажете об удалении Петухова?

– У меня по этому поводу большие сомнения. Не хочу нарываться на штраф, но я пересмотрел эпизод – и у меня возник большой вопрос. А ведь это удаление предрешило исход матча. Нам забили второй гол.

Мы обязательно [отправим] этот эпизод в лигу, и пусть там его рассмотрят. Вот так я аккуратно намекну, – сказал Тамбиев.

Напомним, на отметке 40:40 Егор Петухов был удален на 2 минуты за подножку.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАдмирал
logoЛеонид Тамбиев
logoМатч ТВ
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoМарио Грман
logoЕгор Петухов
logoНикита Сошников
судьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тамбиев об 1:4 от «Динамо» Минск: «Игра спецбригад, мелочи и нюансы – тут соперник выглядел получше. У меня к ребятам нет претензий. Они что могли, то исполнили»
30 ноября, 10:31
Квартальнов о травме Шипачева: «Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации»
30 ноября, 10:18
«Динамо» Минск выиграло 7 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Адмиралом». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
30 ноября, 09:50
Главные новости
Ларионов о том, почему Педан и Плотников играли с капитанскими нашивками с «Локомотивом»: «Я сам был удивлен. Это просто техническая ошибка, Сергей будет в следующем матче капитаном»
59 минут назад
Педан и Плотников из СКА одновременно играли с капитанскими нашивками против «Локомотива». Регламент не позволяет менять капитана или ассистентов во время матча
сегодня, 19:51Фото
Хартли о 3:4 от СКА: «Локомотив» порой как будто изобретает новые способы, как проиграть. Нам не нравится, как мы сейчас играем, и последние результаты»
сегодня, 19:19
«Локомотив» проиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня 3:4 от СКА. Команда Хартли идет 3-й на Западе
сегодня, 18:47
СКА выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 4:3 с «Локомотивом». Команда Ларионова идет 7-й на Западе
сегодня, 18:34
КХЛ. «Локомотив» уступил СКА в овертайме, «Амур» проиграл минскому «Динамо», «Сочи» победил «Адмирал»
сегодня, 18:11
НХЛ. «Вашингтон» против «Лос-Анджелеса», «Айлендерс» примут «Тампу», «Флорида» сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» – с «Миннесотой»
сегодня, 18:05
У Лайпсика 7 (6+1) очков в 5 матчах за СКА – форвард забил «Локомотиву»
сегодня, 17:53Видео
У 39-летнего Радулова 34 (16+18) очка в сезоне КХЛ – форвард «Локомотива» забил СКА в большинстве. Он лучший бомбардир клуба
сегодня, 17:43Видео
Ротенберг анонсировал открытие городского катка в Туле 5 декабря. Пройдет мастер-класс «Красной Машины Юниор», выступят Степанова с Букиным и другие фигуристы
сегодня, 17:23
Ко всем новостям
Последние новости
Савельев про Галлана в «Шанхае»: «Ничего, что клуба не было за месяц до начала сезона? Они в один момент вообще шли в лидерах Запада и остаются в гонке за плей-офф. Это нельзя назвать провалом»
9 минут назад
«Юта» впервые вызвала Бута из фарм-клуба и отправила Симашева в «Тусон»
29 минут назад
Хайруллин о 4:3 с «Локомотивом»: «Преимущество было у СКА весь матч, но, к сожалению, пропустили. Тем не менее проявили характер и заслужили победу»
49 минут назад
Ларионов о 4:3 с «Локомотивом»: «Ярославль – святое место. Здесь есть чувство: ты должен сделать чуть больше, чем ты можешь. Приятно победить в преддверии юбилея СКА»
сегодня, 19:36
«Торпедо» переедет на новую арену до начала марта: «Это дедлайн, до которого мы бы успели. Если нет, будем разговаривать с Исаковым, чтобы это не навредило команде»
сегодня, 19:11
СКА обыграл «Локомотив» впервые в сезоне – в 4-м матче
сегодня, 18:39
«Шанхай» анонсировал матч с «Салаватом»: «Посмотреть стоит не только на Лабанка. А вкусные юэбины можно попробовать у Пищи династии Минь»
сегодня, 18:16Видео
Исаков о переходе Ткачева в «Торпедо»: «Нуждались именно в центральном нападающем. Работает это или нет? Давайте посмотрим на длинной дистанции»
сегодня, 17:04
Сергей Савельев о спаде «Локомотива»: «С чего взяли, что если тренер канадец, то обязан идти на 1-м месте? Титул разыгрывается в мае. Не понимаю критики в адрес североамериканцев. Гру сам уехал»
сегодня, 16:12
Калинюк об обмене из «Ак Барса»: «Немного грустно, что не смог полноценно себя показать в клубе, но жизнь продолжается. Рад сейчас играть за «Шанхай», это интересный проект»
сегодня, 14:56