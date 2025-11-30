Леонид Тамбиев высказался после матча с минским «Динамо».

Главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев поделился мыслями после матча с минским «Динамо » (1:4).

– Вернулись Сошников и Грман. Как бы вы оценили их игру?

– Ребята старались… Но не все у них сегодня получалось. Слишком много они пропустили. Но ребята рвались в бой. Мы их с «Амуром» не поставили. А здесь решили еще дать паузу, чтобы они до конца выздоровели. Но повторю, что соперник очень мощный. Ничего тут не сделаешь.

– «Адмирал» в середине таблицы по реализации большинства. Почему не удается улучшить игру?

– Большинство – это мастерство. Тут в игре пятерки все взаимосвязано. Мы столько времени стараемся, подправляем. Сегодня у нас большинство вообще не получилось – и со входом в зону, и игра в зоне в целом. Большинство – это игра исполнителей, тут все должно быть в унисон. Но у нас не все было в унисон.

Честно говоря, меня расстроила наша игра спецбригад. Мы так много уделяем этому внимания. И по такому матчу было важно забить в большинстве в первом периоде, когда у нас было два большинства подряд.

Вообще, когда приезжают такие сильные и топовые команды, очень важно забить первыми, чтобы соперник нас догонял. Нам это тоже не удалось сделать. Да, меня пока не очень устраивает большинство. Но мы работаем, подправляем. Посмотрим, что будет в следующем матче.

– Вы удовлетворены функциональной готовностью команды? Сегодня в третьем периоде после забитого гола «Адмирал» побежал.

– Гол в любом случае дал нам импульс. Настроение поднялось. И лавка зажила, ребята оживились. Но не хватило второго гола. Там были еще пара моментов. Стань счет 2:3, и мы могли внести интригу. Но сегодня у нас не получилась игра. Соперник нам не дал многое сделать.

Я не хочу принижать своих игроков и восхвалять соперника. Я больше смотрю за своими ребятами. Они сражались. Но не пошло. Надо спокойно переспать, пересмотреть игру и разобрать нюансы.

– Что скажете об удалении Петухова?

– У меня по этому поводу большие сомнения. Не хочу нарываться на штраф, но я пересмотрел эпизод – и у меня возник большой вопрос. А ведь это удаление предрешило исход матча. Нам забили второй гол.

Мы обязательно [отправим] этот эпизод в лигу, и пусть там его рассмотрят. Вот так я аккуратно намекну, – сказал Тамбиев.

Напомним, на отметке 40:40 Егор Петухов был удален на 2 минуты за подножку.