Зукарелло набрал 700-е очко в НХЛ. Он 1-й норвежский хоккеист с таким достижением
Матс Зукарелло набрал 700-е очко в НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» Матс Зукарелло набрал 700-е очко в НХЛ.
38-летний форвард сделал передачу в игре против «Баффало» (2:3 Б).
Теперь на его счету 700 (218+482) очков в 915 матчах в регулярках НХЛ.
Зукарелло стал первым норвежским игроком, достигшим этой отметки.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
