Зукарелло набрал 700-е очко в НХЛ. Он 1-й норвежский хоккеист с таким достижением

Матс Зукарелло набрал 700-е очко в НХЛ.

38-летний форвард сделал передачу в игре против «Баффало» (2:3 Б).

Теперь на его счету 700 (218+482) очков в 915 матчах в регулярках НХЛ.

Зукарелло стал первым норвежским игроком, достигшим этой отметки.