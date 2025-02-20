Ротенберг выложил фото с Прилепиным и Машковым в Кремле. Вчера тренеру СКА вручили благодарность от Путина

Роман Ротенберг выложил фото с Захаром Прилепиным и Владимиром Машковым.

Вчера главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР получил в Кремле благодарность от Владимира Путина за «активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».

«Заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров, писатель, публицист, общественный деятель Захар Прилепин, народный артист РФ, кинорежиссер Карен Шахназаров, народный артист РФ, актер Владимир Машков », – написал Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81