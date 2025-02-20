Ротенберг выложил фото с Прилепиным и Машковым в Кремле. Вчера тренеру СКА вручили благодарность от Путина
Роман Ротенберг выложил фото с Захаром Прилепиным и Владимиром Машковым.
Вчера главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР получил в Кремле благодарность от Владимира Путина за «активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».
«Заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров, писатель, публицист, общественный деятель Захар Прилепин, народный артист РФ, кинорежиссер Карен Шахназаров, народный артист РФ, актер Владимир Машков», – написал Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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