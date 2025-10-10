Агент Шабанова о голе в дебютном матче в НХЛ: «При небольшом игровом времени сложнее создавать моменты. Он молодец, порадовал российских болельщиков»

Агент Максима Шабанова оценил дебют форварда в регулярном чемпионате НХЛ.

25-летний форвард «Айлендерс » дебютировал в лиге в игре против «Питтсбурга » (3:4) и забил гол.

– Я смотрел игру в записи. Максим успешно реализовал момент, хотя получил небольшое игровое время – порядка десяти минут. Когда играешь не так много, сложнее создавать моменты. Он молодец, порадовал в том числе российских болельщиков. Мы очень рады за него. Для нападающего важно забивать голы. Надеюсь, дальше, когда он адаптируется к лиге, будет еще лучше.

– Видно, что Шабанов поехал в НХЛ с серьезным настроем? Он долго готовился к этому шагу.

– Решение поехать в НХЛ было не спонтанным, а осмысленным, и он себя подготовил. У Максима такой склад ума, что он основательно приходит к принятию решений. Поэтому он серьезно подошел к игре в НХЛ, – сказал представитель игрока Александр Черных .