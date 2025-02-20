Ротенберг поздравил Юрзинова с днем рождения: «Один из самых титулованных тренеров в истории. Горд и благодарен, что могу называть такого человека наставником»

Роман Ротенберг поздравил Владимира Юрзинова с днем рождения.

Сегодня, 20 февраля, заслуженному тренеру России исполнилось 85 лет.

«Сегодня мы поздравляем самого опытного и титулованного представителя тренерского штаба СКА. 85-летний юбилей празднует Владимир Владимирович Юрзинов!

Рад, что летом 2022 года мы с Владимиром Владимировичем договорились, и он согласился консультировать СКА. В первый же сезон мы выиграли Кубок Континента , а к юбилею Юрзинова подошли клубом, который больше всех в КХЛ уделяет внимания развитию молодых игроков.

Владимир Владимирович и сам делал ставку на юных талантов. Дарюс Каспарайтис , Алексей Яшин , Андрей Николишин, Алексей Ковалев – список воспитанников Юрзинова можно продолжать очень долго. Его невероятный опыт и мудрость очень помогают нам сегодня.

Один из самых титулованных тренеров в истории, более 20 лет в сборной страны, успешная работа в Европе – горд и благодарен, что такого человека я могу называть хоккейным наставником, имею возможность обратиться за советом или послушать интереснейшие истории о хоккее прошлых лет.

Владимир Владимирович, с юбилеем! Желаю вам оставаться таким же энергичным, бодрым и всем сердцем любящим хоккей. Пусть любимый вид спорта продолжает приносить положительные эмоции и заряжать энергий.

Крепчайшего вам здоровья, побольше домашнего уюта и тепла. Спасибо за ваш труд, за преданность хоккею и за то, что вы остаетесь для всех нас источником вдохновения и мудрости. С юбилеем!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.