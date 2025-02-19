Ротенберг выложил видео своего лакросс-гола в джерси «Красная машина»: «Только честный труд»
Роман Ротенберг показал, как забил лакросс-гол на тренировке.
Главный тренер СКА опубликовал видео с голом в своем телеграм-канале. В ролике видно, как Ротенберг в джерси с символикой «Красная машина» получил шайбу, на скорости ушел от защитника и забил лакросс-гол.
«Только честный труд», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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