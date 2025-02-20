Ротенберг выложил фото с олимпийскими чемпионами: «Великая, Александр Попов, Брусникина»
Роман Ротенберг выложил фото с тремя олимпийскими чемпионами.
Он опубликовал фото с Софьей Великой, Александром Поповым и Ольгой Брусникиной.
Вчера первый вице-президент ФХР получил благодарность от президента России Владимира Путина за «активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».
«Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина», – подписал фото первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости