Ротенберг выложил фото с олимпийскими чемпионами: «Великая, Александр Попов, Брусникина»

Роман Ротенберг выложил фото с тремя олимпийскими чемпионами.

Он опубликовал фото с Софьей Великой, Александром Поповым и Ольгой Брусникиной.

Вчера первый вице-президент ФХР получил благодарность от президента России Владимира Путина за «активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».

«Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина», – подписал фото первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.