  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Адмирал» подписал Руслана Педана до конца сезона. Защитник заработает 10 млн рублей
1

«Адмирал» подписал Руслана Педана до конца сезона. Защитник заработает 10 млн рублей

Руслан Педан перешел в «Адмирал» до конца сезона-2025/26.

По данным «Спорт-Экспресса», зарплата 30-летнего защитника составит 10 млн рублей. 

«Педан – воспитанник школы «Крыльев Советов». В юниорском возрасте выступал в североамериканских лигах. В КХЛ дебютировал в составе «Сочи» в сезоне-2016/17.

Имеет опыт игры за дальневосточные клубы – два сезона провел в стане хабаровского «Амура». Кроме этого, выступал за «Спартак» и рижское «Динамо».

Последние два сезона защищал цвета «Витязя», один из которых стал самым результативным в карьере – 19 (7+12) очков в 59 матчах», – говорится в заявлении «Адмирала». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
logoРуслан Педан
переходы
logoСпорт-Экспресс
logoАдмирал
logoКХЛ
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хохлачев получит 5 млн рублей за сезон в «Салавате». В чемпионате-2023/24 он зарабатывал 75 млн («СЭ»)
176 октября, 14:18
Бабаев о Кузнецове: «Евгений хотел остаться в Челябинской области, сказал: «Прекращай переговоры в Америке, при интересе «Металлурга» я поеду». Он пошел на маленькую зарплату»
361 октября, 17:40
Шевченко о Кузнецове в «Металлурге»: «Это не будет шоком для Разина, все согласовано. Зарплата у Евгения будет умеренная, история не про деньги»
91 октября, 07:22
Главные новости
Свищев о словах Гашека: «Овечкин сказал, что в НХЛ никто не обращает внимание на призывы Доминика. Это просто гавканье, деменция накрыла его»
223 минуты назад
КХЛ. «Металлург» сыграет с «Торпедо», «Автомобилист» примет «Авангард», «Салават» в гостях у «Спартака», «Динамо» Москва против ЦСКА
5229 минут назад
Лемье поздравил Кросби, Малкина и Летанга с 20-м совместным сезоном в НХЛ. «Питтсбург» провел церемонию перед игрой с «Айлендерс»
4сегодня, 10:33Фото
Владимир Крикунов: «Без Ротенберга в КХЛ стало скучно, пресно. Лига потеряла изюминку»
25сегодня, 10:13
Кузнецов о словах Разина про Екатерину II и алкоголика: «Посыл понял, мне нравится. Это великая женщина, много хорошего привнесла»
7сегодня, 09:51
Максим Соколов про 5 поражений СКА подряд: «Хочу поддержать Ларионова. Когда в тренерском штабе люди, аффилированные с руководством, нормальной работы быть не может»
6сегодня, 09:41
Макдэвид назван фаворитом «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Капризов – 7-й, Овечкин – 11-й
5сегодня, 09:18
«Ак Барс» уволил Тертышного и назначил Шафранова. Тренер будет отвечать за игру в большинстве
10сегодня, 08:59
Малкин о 20-м сезоне с Кросби и Летангом в НХЛ: «20 лет пролетели как один день, столько воспоминаний и побед. Может, это мой последний год в «Питтсбурге», кто знает»
4сегодня, 08:28
Кузнецов о том, пожмет ли руку Ротенбергу: «Обязательно. К нему только уважение, он делал много хорошего для СКА. Вешать все неудачи на тренеров, руководство – неправильно»
7сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Аймурзин назвал топ-3 вратарей КХЛ: «Самонов, Подъяпольский и Самойлов. Все могут быть в НХЛ»
211 минут назад
Агент Шабанова о голе в дебютном матче в НХЛ: «При небольшом игровом времени сложнее создавать моменты. Он молодец, порадовал российских болельщиков»
32 минуты назад
Дадонов травмировался в 1-м матче за «Нью-Джерси» после попадания шайбы в руку. Участие в игре против «Тампы» под вопросом
42 минуты назад
Каменский про отъезд Могильного в НХЛ: «Саша убежал не из-за того, что родину не любит – хотел играть там. Фетисову обещали, что отпустят после ОИ-1988, потом решение поменялось»
1сегодня, 09:28
Артюхин о «Динамо»: «Вышло из кризиса. Ключевое событие – возвращение Козлова в штаб. Появление Подъяпольского на воротах придало уверенности команде»
3сегодня, 08:51
Назаров о КХЛ: «Борется с РПЛ за болельщиков и трансляции, не с НХЛ. Неплохо бы придумать медийный департамент для раскрутки хоккейной лиги в интернете»
4сегодня, 08:41
Неделькович пропустил от «Вегаса» в овертайме, неудачно сыграв на выходе к синей линии. На 58:26 Айкел забил вратарю «Сан-Хосе», вбросив шайбу в зону
6сегодня, 07:50Видео
Панарин против «Баффало»: 1-й ассист в сезоне, 2 броска, 4 потери и «+3» за 21:10 при 5:56 в большинстве
сегодня, 07:22
Кросби вышел на чистое 16-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (626 шайб), обогнав Сакика и Игинлу
3сегодня, 06:58
37-летний Тэйвс провел 1-й матч в НХЛ с апреля 2023 года. Экс-капитан «Чикаго» дебютировал за «Виннипег» – 1 бросок за 18:19 против «Далласа» при 46,7% на точке
6сегодня, 06:34