«Адмирал» подписал Руслана Педана до конца сезона. Защитник заработает 10 млн рублей
Руслан Педан перешел в «Адмирал» до конца сезона-2025/26.
По данным «Спорт-Экспресса», зарплата 30-летнего защитника составит 10 млн рублей.
«Педан – воспитанник школы «Крыльев Советов». В юниорском возрасте выступал в североамериканских лигах. В КХЛ дебютировал в составе «Сочи» в сезоне-2016/17.
Имеет опыт игры за дальневосточные клубы – два сезона провел в стане хабаровского «Амура». Кроме этого, выступал за «Спартак» и рижское «Динамо».
Последние два сезона защищал цвета «Витязя», один из которых стал самым результативным в карьере – 19 (7+12) очков в 59 матчах», – говорится в заявлении «Адмирала».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
