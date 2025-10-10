«Адмирал» подписал Руслана Педана до конца сезона. Защитник заработает 10 млн рублей

Руслан Педан перешел в «Адмирал» до конца сезона-2025/26.

По данным «Спорт-Экспресса», зарплата 30-летнего защитника составит 10 млн рублей.

«Педан – воспитанник школы «Крыльев Советов». В юниорском возрасте выступал в североамериканских лигах. В КХЛ дебютировал в составе «Сочи» в сезоне-2016/17.

Имеет опыт игры за дальневосточные клубы – два сезона провел в стане хабаровского «Амура». Кроме этого, выступал за «Спартак» и рижское «Динамо».

Последние два сезона защищал цвета «Витязя», один из которых стал самым результативным в карьере – 19 (7+12) очков в 59 матчах», – говорится в заявлении «Адмирала ».