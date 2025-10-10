Дадонов травмировался в 1-м матче за «Нью-Джерси» после попадания шайбы в руку. Участие в игре против «Тампы» под вопросом

Евгений Дадонов получил травму в первом матче за «Нью-Джерси» в НХЛ.

36-летний форвард дебютировал за «Девилс» в игре против «Каролины» (3:6) в регулярном чемпионате.

Дадонов получил удар шайбой по руке во время матча и был вынужден досрочно покинуть площадку. После эпизода он не мог держать клюшку и не вернулся в игру.

Обследование не выявило перелома, пока состояние Дадонова оценивается в статусе со дня на день. Его участие в ближайшем матче против «Тампы», который состоится в ночь на 12 октября, под вопросом.