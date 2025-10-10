Кузнецов об интересе «Флориды»: «Агент говорил об этом. Я ментально был уже в «Металлурге», он всегда славился простотой, семейной атмосферой. Хочу кайфануть от хоккея»

Евгений Кузнецов высказался об интересе со стороны «Флориды».

Форвард подписал контракт с «Металлургом » до конца сезона. Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаев сообщал, что нападающий интересен нескольким клубам НХЛ .

– Когда у «Флориды» надолго выбыл Александр Барков, могла возникнуть мысль: сейчас клуб попробует подписать Кузнецова...

– Моя голова уже была здесь. Агент говорил, что есть интерес, но я сразу сказал: есть вариант в КХЛ. Ментально я уже был в «Металлурге». Хочу кайфануть от хоккея. «Металлург» всегда славился простотой, семейной атмосферой.

Их хоккей – это то, что мне близко, в него я играл и раньше. Когда появился вариант, я не раздумывал. Да, кто-то в Челябинске, может, обиделся, но это жизнь. Теперь я по другую сторону, но это не значит, что я кого-то не люблю. Все по-спортивному.

– В чем феномен «Флориды»?

– В глубине состава и сокращенном налоге. У них меньше налог штата, поэтому могут платить игрокам меньше рынка, но они получат столько же, как в Канаде. Освободив 3-5 миллионов, можно собрать целое четвертое звено, которое делает результат. Это привилегия.

Посмотрите на «Вегас » – там тоже яблоку негде упасть. Будет интересно посмотреть, как они соперничают с «Флоридой». У этих команд огромный бонус из-за налога штата, – сказал Евгений Кузнецов .