  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов об интересе «Флориды»: «Агент говорил об этом. Я ментально был уже в «Металлурге», он всегда славился простотой, семейной атмосферой. Хочу кайфануть от хоккея»
22

Кузнецов об интересе «Флориды»: «Агент говорил об этом. Я ментально был уже в «Металлурге», он всегда славился простотой, семейной атмосферой. Хочу кайфануть от хоккея»

Евгений Кузнецов высказался об интересе со стороны «Флориды».

Форвард подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона. Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаев сообщал, что нападающий интересен нескольким клубам НХЛ

– Когда у «Флориды» надолго выбыл Александр Барков, могла возникнуть мысль: сейчас клуб попробует подписать Кузнецова...

– Моя голова уже была здесь. Агент говорил, что есть интерес, но я сразу сказал: есть вариант в КХЛ. Ментально я уже был в «Металлурге». Хочу кайфануть от хоккея. «Металлург» всегда славился простотой, семейной атмосферой.

Их хоккей – это то, что мне близко, в него я играл и раньше. Когда появился вариант, я не раздумывал. Да, кто-то в Челябинске, может, обиделся, но это жизнь. Теперь я по другую сторону, но это не значит, что я кого-то не люблю. Все по-спортивному.

– В чем феномен «Флориды»?

– В глубине состава и сокращенном налоге. У них меньше налог штата, поэтому могут платить игрокам меньше рынка, но они получат столько же, как в Канаде. Освободив 3-5 миллионов, можно собрать целое четвертое звено, которое делает результат. Это привилегия.

Посмотрите на «Вегас» – там тоже яблоку негде упасть. Будет интересно посмотреть, как они соперничают с «Флоридой». У этих команд огромный бонус из-за налога штата, – сказал Евгений Кузнецов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoФлорида
logoШуми Бабаев
logoНХЛ
logoМеталлург Мг
logoСпорт-Экспресс
logoВегас
logoЕвгений Кузнецов
logoАлександр Барков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов об НХЛ: «Я сам не захотел туда возвращаться. Почему никто не верит, что предложения были – не знаю»
55вчера, 21:14
Агент Кузнецова о переходе игрока в «Металлург»: «Мы готовились к НХЛ – его семья вернулась в Америку, и тут он резко все изменил. Это стало неожиданностью не только для меня»
586 октября, 14:57
Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии Sportsnet. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макар – 4-й, Кучеров – 5-й, Капризов – 8-й, Барков – 10-й
363 октября, 14:45
Главные новости
Лимож и Фукале спасли котенка в Минске после тренировки «Динамо». Зак выбежал на дорогу и остановил поток машин
14 минуты назадФото
Губерниев о недопуске России на Олимпиаду: «НХЛ невозможно представить без россиян, наша школа сильна. Опять некоторые товарищи пошли пешком назло кондуктору»
525 минут назад
КХЛ. «Металлург» сыграет с «Торпедо», «Автомобилист» примет «Авангард», «Салават» в гостях у «Спартака», «Динамо» Москва против ЦСКА
5848 минут назад
Аймурзин назвал топ-3 вратарей КХЛ: «Самонов, Подъяпольский и Самойлов. Все могут быть в НХЛ»
2сегодня, 11:26
Свищев о словах Гашека: «Овечкин сказал, что в НХЛ никто не обращает внимание на призывы Доминика. Это просто гавканье, деменция накрыла его»
2сегодня, 11:14
Лемье поздравил Кросби, Малкина и Летанга с 20-м совместным сезоном в НХЛ. «Питтсбург» провел церемонию перед игрой с «Айлендерс»
7сегодня, 10:33Фото
Владимир Крикунов: «Без Ротенберга в КХЛ стало скучно, пресно. Лига потеряла изюминку»
32сегодня, 10:13
Кузнецов о словах Разина про Екатерину II и алкоголика: «Посыл понял, мне нравится. Это великая женщина, много хорошего привнесла»
9сегодня, 09:51
Максим Соколов про 5 поражений СКА подряд: «Хочу поддержать Ларионова. Когда в тренерском штабе люди, аффилированные с руководством, нормальной работы быть не может»
9сегодня, 09:41
Макдэвид назван фаворитом «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Капризов – 7-й, Овечкин – 11-й
6сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
Кисляк назвал лучшего спортсмена России на данный момент: «Овечкин»
232 минуты назад
Артюхин об «Ак Барсе»: «Победы над аутсайдерами ни о чем не говорят. Необходимо увидеть команду в матчах против серьезных соперников»
246 минут назад
Шепелев о том, что Ельцин был против его перехода в «Спартак»: «С ним не встречался, но мне говорили, что не отпустят. Я не боялся, понимал, что в Москве власть посильнее, чем в Свердловске»
58 минут назад
Агент Шабанова о голе в дебютном матче в НХЛ: «При небольшом игровом времени сложнее создавать моменты. Он молодец, порадовал российских болельщиков»
сегодня, 11:05
Дадонов травмировался в 1-м матче за «Нью-Джерси» после попадания шайбы в руку. Участие в игре против «Тампы» под вопросом
1сегодня, 10:55
«Адмирал» подписал Руслана Педана до конца сезона. Защитник заработает 10 млн рублей
2сегодня, 10:00
Каменский про отъезд Могильного в НХЛ: «Саша убежал не из-за того, что родину не любит – хотел играть там. Фетисову обещали, что отпустят после ОИ-1988, потом решение поменялось»
5сегодня, 09:28
Артюхин о «Динамо»: «Вышло из кризиса. Ключевое событие – возвращение Козлова в штаб. Появление Подъяпольского на воротах придало уверенности команде»
3сегодня, 08:51
Назаров о КХЛ: «Борется с РПЛ за болельщиков и трансляции, не с НХЛ. Неплохо бы придумать медийный департамент для раскрутки хоккейной лиги в интернете»
4сегодня, 08:41
Неделькович пропустил от «Вегаса» в овертайме, неудачно сыграв на выходе к синей линии. На 58:26 Айкел забил вратарю «Сан-Хосе», вбросив шайбу в зону
6сегодня, 07:50Видео