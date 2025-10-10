Аймурзин назвал топ-3 вратарей КХЛ: «Самонов, Подъяпольский и Самойлов. Все могут быть в НХЛ»
Данил Аймурзин назвал лучших вратарей Fonbet Чемпионата КХЛ.
Нападающий «Северстали» назвал трех голкиперов лиги, которым тяжелее всего забить.
– Самонов, Подъяпольский и, пускай, Самойлов будет.
– Какие слабые места есть у Самойлова?
– Нет, он хороший вратарь. Не знаю, так тяжело ответить. Надо в моменте смотреть. Я за этим особо никогда не следил.
– Готовый вратарь для Национальной хоккейной лиги?
– Да, они все могут быть там, – сказал Данил Аймурзин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
