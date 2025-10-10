Аймурзин назвал топ-3 вратарей КХЛ: «Самонов, Подъяпольский и Самойлов. Все могут быть в НХЛ»

Данил Аймурзин назвал лучших вратарей Fonbet Чемпионата КХЛ.

Нападающий «Северстали » назвал трех голкиперов лиги, которым тяжелее всего забить.

– Самонов , Подъяпольский и, пускай, Самойлов будет.

– Какие слабые места есть у Самойлова?

– Нет, он хороший вратарь. Не знаю, так тяжело ответить. Надо в моменте смотреть. Я за этим особо никогда не следил.

– Готовый вратарь для Национальной хоккейной лиги?

– Да, они все могут быть там, – сказал Данил Аймурзин .