Мэттьюс сыграет с Канадой в финале Турнира четырех наций: «Я ни за что не пропущу этот матч. Чувствую себя намного лучше»
Остон Мэттьюс сыграет с Канадой в финале Турнира четырех наций.
Нападающий сборной США пропустил заключительный матч группового этапа против Швеции (1:2) из-за повреждения верхней части тела.
«Чувствую себя намного лучше. Когда я проснулся в понедельник, то сразу же почувствовал сильный дискомфорт.
Кататься было неприятно, поэтому было решено не включать меня в состав на матч со Швецией и сосредоточиться на улучшении самочувствия. Определенно, нам удалось добиться прогресса.
Это было странно, но ожидаю, что мне будет становиться только лучше. Я ни за что не пропущу эту игру и буду готов к ней», – сказал Остон Мэттьюс.
766 долларов (69 тысяч рублей) – средняя цена билетов на финал Турнира четырех наций между США и Канадой
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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