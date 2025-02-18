Мэттьюс и Макэвой пропустили матч против Швеции из-за травм. Салливан надеется, что сборной США не придется довызывать игроков на финал с Канадой

Остон Мэттьюс и Чарли Макэвой пропустили матч против Швеции из-за травм.

Форвард и защитник сборной США не приняли участия в заключительном матче группового этапа Турнира четырех наций против шведов (1:2) из-за травм.

Как сообщил главный тренер американцев Майк Салливан , в обоих случаях речь идет о травмах верхней части тела. Он ожидает, что завтра у тренерского штаба будет больше информации об их состоянии.

Также из-за травмы нижней части тела матч пропустил форвард Мэттью Ткачак , а его младший брат Брэди получил травму нижней части тела уже по ходу игры. По словам Салливана, решение снять нападающего с матча было вызвано мерой предосторожности. В результате американцы доигрывали матч с 10 нападающими.

«Посмотрим, что будет дальше, но на данный момент я не считаю, что речь идет о чем-то серьезном», – сказал Салливан.

Главный тренер сборной США ответил на вопрос о том, понадобится ли команде довызывать кого-то на финал с Канадой в связи с травмами четырех игроков.

«Не думаю. Мы надеемся, что вернем некоторых из этих ребят. Я бы так и предполагал. Нам придется подождать и посмотреть, как будут развиваться события в течение следующего дня.

Очевидно, что будет разработан план действий на тот случай, если все же нам понадобятся люди», – сказал Салливан.

Финальный матч состоится 20 февраля в Бостоне (начало по московскому времени – 21 февраля в 04:00).