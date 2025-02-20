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  • Мэттью Ткачак о словах Хэйгла: «Может, игроки Канады не нравятся друг другу, раз у них нет групповых чатов. Сборной США все равно, что они говорят»
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Мэттью Ткачак о словах Хэйгла: «Может, игроки Канады не нравятся друг другу, раз у них нет групповых чатов. Сборной США все равно, что они говорят»

Мэттью Ткачак отреагировал на слова Брэндона Хэйгла о сборной Канады.

Канада и США встретятся в пятницу в финале Турнира четырех наций. Это будет вторая игра между сборными в рамках турнира.

В первой встрече, проходившей в Канаде, победу одержали США (3:1). В первые 9 секунд той игры произошло 3 драки. Сразу же после стартового вбрасывания Мэттью Ткачак подрался с Брэндоном Хэйглом.

Позже Хэйгл так высказался о драках в финале: «Канадцы играют за флаг, а не для камер, нам не нужна показуха. У нас нет групповых чатов, мы просто выходим на лед ради своей страны».

«Ну, может быть, хоккеисты в их команде не нравятся друг другу, раз у них нет групповых чатов.

Я думаю, нашей команде все равно, что они говорят. Было много болтовни и разговоров от отдельных лиц, но в этой развевалке нас волнует только одно.

Миллионы людей по всей стране наблюдают за нами и поддерживают нас, и мы очень гордимся тем, что играем за них и ребят в развевалке.

Для нас это возможность, которая выпадает раз в жизни», – сказал нападающий сборной США и «Флориды» Мэттью Ткачак.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМэттью Ткачак
logoФлорида
logoСборная США по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoТурнир четырех наций
logoНХЛ
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logoБрэндон Хэйгл
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