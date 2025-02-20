Куинн Хьюз не сыграет за США в финале Турнира четырех наций
Куинн Хьюз не сыграет за сборную США в финале Турнира четырех наций.
Финал, в котором встретятся сборные США и Канады, состоится 20 февраля в Бостоне (начало по московскому времени – 21 февраля в 04:00).
Агент игрока «Ванкувера» Пэт Бриссон сообщил, что сборная США не будет включать Хьюза в состав перед финальным матчем. Защитник еще не был допущен до игр после травмы. Он не играет с 1 февраля.
Ранее главный тренер американцев Майк Салливан сообщал, что Хьюз присоединится к команде в качестве замены травмированного Чарли Макэвоя. При этом он мог сыграть только в том случае, если у команды будет менее 6 здоровых защитников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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