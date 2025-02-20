766 долларов (69 тысяч рублей) – средняя цена билетов на финал Турнира четырех наций между США и Канадой

Почти 800 долларов – средняя цена билетов на матч между Канадой и США.

Утром 21 февраля команды США и Канады проведут финальный матч Турнира четырех наций. Игра пройдет в Бостоне.

По данным сервиса по продаже билетов StubHub, средняя стоимость билетов на этот матч составляет 766 долларов (69 тысяч рублей в переводе на текущий курс – Спортс’‘).

14 февраля эти же команды встречались в Монреале – тогда американцы выиграли 3:1. Средняя цена билетов на эту игру составила 464 доллара (почти 42 тысячи рублей в переводе на текущий курс – Спортс’‘).

Дешевле всего на этом турнире – 96 долларов – продавались билеты на матч США и Финляндии в Монреале.